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ADANA ANKARA İSTANBUL

Bugün hava nasıl olacak- Hava yağmurlu mu? Hava kaç derece

Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar etkisini artıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ve ülke genelinde beklenen hava durumuna dair açıklama yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi IHA
Yağmurlu havada yürüyen vatandaşlar.
Yağmurlu havada yürüyen vatandaşlar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Hava durumu kaç derece olacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu 10

İzmir hava durumu: Parçalı bulutlu 15

Adana hava durumu: Çok bulutlu, güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 18

Meteorolojiden yapılan açıklamada kimi bölgeler ani su baskınlarına karşı uyarıldı. Fotoğraf: Arşiv.

Antalya hava durumu: Parçalı bulutlu 18

Samsun hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu 8

Erzurum hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu 10

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