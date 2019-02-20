Gündem Meteoroloji uyardı Yağmur ve kar geliyor
SAKARYA

Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar gelecek

Meteoroloji uyardı: Yağmur ve kar geliyor

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Muğla'nın güney kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Marmara'da yer yer yoğun olmak üzere Kuzey Ege ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don bekleniyor.

  • Hava sıcaklıklarının ülkenin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
/**/
Topçu kışlasında patlama

Topçu kışlasında patlama

Eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.
Öğretmenlere atama müjdesi

Öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut'taki mitingde açıkladı.
20 Şubat 2019 Çarşamba gün sonu haberleri

Müebbeti istendi

Müebbeti istendi

Osman Kavala hakkındaki iddianame tamamlandı.
Masada güvenli bölge var

Masada güvenli bölge var

Bakan Akar, beraberindeki heyetle ABD'ye gidiyor.
Başvurular 26 Mart'ta

Başvurular 26 Mart'ta

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak.
Bu işi zaferle noktalayacağız

Bu işi zaferle noktalayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Proje üzerinden polisi ezdirmem

Soylu: Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz.
Yeni sondaj gemisi yolda

Yeni sondaj gemisi yolda

Fatih'le birlikte araştırma filosuna dahil olacak.
5 TL'ninaltı görülebilir

5 TL'ninaltı görülebilir

​Dolar kuru için dikkat çeken tahmin.
65 eveacil tahliye

65 eveacil tahliye

Bakan görür görmez talimatı verdi.
Satış yok

Satış yok

​Sahibinden.com'dan iddialara yalanlama.
Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

Büyükçekmece'de patlama: 1 kişi öldü

​Bir binada yaşanan patlamanın nedeni araştırılıyor.
Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Gelin helalleşelim Mersin'i de alalım

Bahçeli'den, İyi Parti'den aday olamayan Kocamaz'a davet.
Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

​Erdoğan, Birinci Yaşlılık Şurası'nda konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.