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Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek

15:44, 10/11/2026, Salı
IHA
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Hava Tahmin Uzmanı Tekin: "Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde mevsim normalleri seviyesine yükselecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normalleri seviyesine yükselecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin yaptığı açıklamada mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normalleri seviyesine yükseleceğini belirtti.

"Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde mevsim normalleri seviyesine yükselecek"

Önümüzdeki üç gün boyunca ülkenin batı kesimlerinde yağışların görüleceğine değinen Tekin, "Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Hafta sonu ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde daha geniş alanda yağışları görmek mümkün olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyrediyordu. Çarşamba günü batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklığı özellikle kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceğini tahmin etmekteyiz. Çarşamba gününe bakıldığında Kıyı Ege, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yağışları göreceğiz. Perşembe gününe bakıldığında yine Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Burdur, Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağışları göreceğiz. Özellikle perşembe günü Marmara ve Kuzey Ege’de güneyli yönlerden rüzgar kuvvetli esecek, saatte zamanla hızını 60 kilometre bölü saate çıkarabilir, dikkatli olunmalı" açıklamalarında bulundu.

"Fırtınaya karşı dikkatli olunmalı"

Cuma günü batı kesimlerde yağışların kendini göstermeye devam edeceğini belirten Tekin, "Trakya, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde yağışları göreceğiz. Fakat cuma günü güneyli ve güneybatıdan rüzgar fırtına düzeyine ulaşacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun batısında yer yer saatte zamanla hızını 70 km bölü saate çıkaracak. Fırtınaya karşı dikkatli olunmalı. Cumartesi ve pazar gününe bakıldığında ise geniş alanda yağışları göreceğiz. Kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek" ifadelerini kullandı.

Üç büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin konuşan Tekin, "Üç büyükşehrimize bakıldığında başkentte üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sis ve pusa dikkat çekmek isteriz. Başkentte çarşamba günü hava sıcaklığı 10, perşembe 16, cuma günü 18 derece yükselecek. İstanbul’a bakıldığında önümüzdeki üç gün yağış beklemiyoruz. Parçalı çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 19 ila 21 derece arasında seyredecek. İzmir’e bakıldığında ise İzmir’de üç gün boyunca kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülecek. Özellikle perşembe ve cuma günü ise rüzgar İzmir çevrelerinde kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklığı İzmir’de üç gün boyunca 22 ila 24 derece arasında olacak. Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığı artacak, artma eğilimine girecek. Önümüzdeki günlerde genellikle yağışın cinsinin yağmur ve sağanak şeklinde olacağını söyleyebiliriz" dedi.


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Başlıklar :MeteorolojiFevzi Burak TekinHava durumu
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Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek
Hava Tahmin Uzmanı Tekin: "Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde mevsim normalleri seviyesine yükselecek"
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