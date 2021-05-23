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SAMSUN

Meteoroloji yarın için tahminlerini açıkladı: 18 ilde sağanak yağış bekleniyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Van çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteoroloji yarın için tahminlerini açıkladı: 18 ilde sağanak yağış bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

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