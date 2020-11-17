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Gündem Meteoroloji yetkilileri hava durumu raporunu yayınladı İstanbulda sıcaklıklar 10 derece düşecek, kış kapıda
ANKARA

Meteoroloji yetkilileri hava durumu raporunu yayınladı: İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece düşecek, kış kapıda

Meteoroloji yetkilileri tarafından alınan bilgiye göre; sıcaklıklar sağanak yağışların etkisiyle düşmeye başlayacak. Beklenen kış soğukları özellikle Marmara Bölgesi'nde poyrazın etkisiyle hissedilecek. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi beklenen İstanbul'da, yarından itibaren rüzgarlı ve yağışlı havanın etkisine girecek. Ayrıca, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer yer olumsuzluk yaratabilecek kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji yetkililer, hava durumu tahminlerini açıkladı.Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren belirgin bir şekilde düşmeye başlıyor. Yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle hissedilen sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

Kış soğukları kapıda

Yetkililer, ''Akdeniz'de; Fethiye, Muğla, Antalya, İç Anadolu Bölgesi'nde; Konya, Kayseri, Aksaray ve bazı yerlerde oldukça güçlü yağışlar bekliyoruz'' açıklamasını yaparak uyardı. Etkili olduğu bölgelerde olumsuzluklara neden olabilecek bu yağışların Akdeniz'de hortum oluşturma ihtimali de bulunuyor. Marmara Bölgesi'nde ara ara etkili olan güneşli hava, yerini kapalı ve yağışlı havaya bırakacak.

Meteoroloji'den çifte uyarı: Hem yağış hem de sis bekleniyor
GÜNDEM
Meteoroloji'den çifte uyarı: Hem yağış hem de sis bekleniyor
  • Sıcaklıkların yaklaşık 15 derece olduğu bölgede kış soğukları etkili olacak. Artan poyraz ve yağışların etkisiyle hissedilen sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.
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