Meteoroloji yetkilileri hava durumu raporunu yayınladı: İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece düşecek, kış kapıda

Meteoroloji yetkililer, hava durumu tahminlerini açıkladı.Günlerdir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren belirgin bir şekilde düşmeye başlıyor. Yurdun batı kesimlerinde başlayacak ve 4 gün sürecek yağışların etkisiyle hissedilen sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek.

Kış soğukları kapıda

Yetkililer, ''Akdeniz'de; Fethiye, Muğla, Antalya, İç Anadolu Bölgesi'nde; Konya, Kayseri, Aksaray ve bazı yerlerde oldukça güçlü yağışlar bekliyoruz'' açıklamasını yaparak uyardı. Etkili olduğu bölgelerde olumsuzluklara neden olabilecek bu yağışların Akdeniz'de hortum oluşturma ihtimali de bulunuyor. Marmara Bölgesi'nde ara ara etkili olan güneşli hava, yerini kapalı ve yağışlı havaya bırakacak.

GÜNDEM Meteoroloji'den çifte uyarı: Hem yağış hem de sis bekleniyor