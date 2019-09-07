Meteorolojiden 11 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- İstanbul: Parçalı bulutlu 28
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
- İzmir: Az bulutlu 29
- Adana: Parçalı bulutlu 35
- Bursa: Parçalı bulutlu 29
- Antalya: Az bulutlu 33
- Konya: Parçalı ve az bulutlu 29
- Muğla: Az bulutlu 32
- Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26
- Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24
- Erzurum: Parçalı bulutlu 24
- Van: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
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