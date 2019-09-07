Meteorolojiden 11 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı bulutlu 28

Parçalı bulutlu 28 Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 İzmir: Az bulutlu 29

Az bulutlu 29 Adana: Parçalı bulutlu 35

Parçalı bulutlu 35 Bursa: Parçalı bulutlu 29

Parçalı bulutlu 29 Antalya: Az bulutlu 33

Az bulutlu 33 Konya: Parçalı ve az bulutlu 29

Parçalı ve az bulutlu 29 Muğla: Az bulutlu 32

Az bulutlu 32 Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 26 Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24 Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Parçalı bulutlu 24 Van: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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