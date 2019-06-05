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SAKARYA

Meteorolojiden 11 ile yağış uyarısı! Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Sivas hava durumu

Meteorolojiden 11 ile yeni yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden bazı illere yarın için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yarın için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

  • Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği öngörülüyor.

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.

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