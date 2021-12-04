Meteorolojiden son hava durumu raporu: 12 kente uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin 4 Aralık için hava durumu tahmin haritası.

Kuvvetli yağış geliyor

Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara ile Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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12 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 kente ise,

(İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Balıkesir'e turuncu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli'ye sarı kodlu) uyarı yapıldı.





BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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İSTANBUL 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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KOCAELİ 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı ve Güney Ege'de kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

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AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 16°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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DÜZCE 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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KASTAMONU 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

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TOKAT 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

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VAN 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle: