Gündem Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı
İSTANBUL

5 Eylül 2019 Meteoroloji hava durumu tahmini - İstanbul hava durumu

Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdenz ve Karadeniz bölgelernde yağmur bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Düzce ve Ankara için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan yarına kadar, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Balıkesir, Düzce ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli eseceği bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu güneybatısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

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ANTALYA 25°C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimler yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

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