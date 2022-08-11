Gündem Meteorolojiden 13 ile kodlu uyarı yapıldı
İSTANBUL

Meteorolojiden 13 ile kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yağışların İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya’nın iç kesimleri, Denizli’nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli, İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Meteorolojiden 13 ile kodlu uyarı! İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Afyon, Antalya, Denizli, Muğla hava durumu
Arşiv

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli’nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya’nın iç kesimleri, Denizli’nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli, İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) esecek.

13 ile kodlu uyarı

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Düzce'ye turuncu, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Bartın, Antalya, Denizli, Muğla ve Yalova'ya sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı nedir?


Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kodlu uyarı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


  • Ankara: Parçalı bulutlu 31
  • İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası’nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 29
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
  • Adana: Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
  • Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  • Samsun: Parçalı bulutlu 30
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 29
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 32
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

ABDye suikast uyarısı

ABD'ye suikast uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Tamamen hayal ürünü.
Beş yıldızlı oteldekorkutan yangın

Beş yıldızlı otelde
korkutan yangın

​Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Diyarbakırda dev operasyon başlatıldı

Diyarbakır'da dev operasyon başlatıldı

​51 ayrı noktada teröre darbe.

​Beklenen enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.

Meyve sebze fiyatları ile elektrik borçlarını ilgilendiriyor.

​Görüntüler yayınlandı

Metrekareye 75 kilogram yağış düşecek.

​Uşak'ta yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı.

​Devlet yurtları yeni döneme hazır.

Dünya medyası büyük ilgi gösterdi.

​Tek hane sınırında başlık.

​Pençe Kilit'te 1 şehit.

​Hem vatandaşa kazandıracak hem de ülkeye.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.