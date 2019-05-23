Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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