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İSTANBUL

13 ile kuvvetli yağış uyarısı! Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul, Samsun hava durumu

Meteorolojiden 13 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerinde, yurdun kuzeybatı kesimlerine yağış uyarısı yapıldı. Hava durumu tahminlerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında, zamanla Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri ile Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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