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Meteorolojiden 13 ile yağış uyarısı! İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Rize Van hava durumu

Meteorolojiden 13 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Marmara bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli’nin güneyi ile Tekirdağ’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güneyli ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 33
  • İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 36
  • Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
  • Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 32
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29
  • Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 39

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