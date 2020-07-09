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Meteorolojiden 16 yağış uyarısı: Rize, Artvin, Trabzon hava durumu! 9 Temmuz hava durumu raporu

Meteorolojiden 16 ile sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında) ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında) ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteorolojinin 9 Temmuz için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

İl il hava durumu tahminleri

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 35
  • Adana: Az bulutlu ve açık 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 31
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

5 günlük tüm illerde hava durumu tahmin haritası için tıklayınız

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Küçüksu Deresinden akan yoğun çamurlu suyun boğazda oldukça yayıldığı görüldü.
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Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına akan çamur drone ile havadan görüntülendi.
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