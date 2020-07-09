Meteorolojiden 16 ile sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında) ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteorolojinin 9 Temmuz için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

İl il hava durumu tahminleri

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

Parçalı ve az bulutlu 32 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

Parçalı ve az bulutlu 28 İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Az bulutlu ve açık 35 Adana: Az bulutlu ve açık 34

Az bulutlu ve açık 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Az bulutlu ve açık 31 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

5 günlük tüm illerde hava durumu tahmin haritası için tıklayınız

FOTOĞRAF 10 İstanbul'da beklenen sağanak yağış bazı bölgelerde etkisini gösteriyor. İstanbul boğazına doğru akan Küçüksu Deresinde, yoğun yağış nedeniyle çamur aktı. Çamurlu su dereden boğaza akarak denizde kahverengi görüntü oluşmasına sebep oldu. Küçüksu Deresinden akan yoğun çamurlu suyun boğazda oldukça yayıldığı görüldü. Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına akan çamur drone ile havadan görüntülendi. Sağanak yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden boğaza çamur aktı İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçüksu Deresinden İstanbul Boğazına çamur aktı. Çamur akan Küçüksu Deresi ve boğaz drone ile havadan görüntülendi.





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