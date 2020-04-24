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Gündem Meteorolojiden 17 il için kuvvetli sağanak uyarısı Diğer bölgelerde sıcaklıklar artacak
ADANA ANTALYA DİYARBAKIR

Meteoroloji'den 17 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Diğer bölgelerde sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Aydın, Antalya, Adana, Hatay, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Yağış alan bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde birkaç derecelik artış yaşanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

  • Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif, yükseklerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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