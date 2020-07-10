Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Az bulutlu ve açık 31
- İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
- İzmir: Az bulutlu ve açık 38
- Adana: Az bulutlu ve açık 34
- Antalya: Az bulutlu ve açık 37
- Samsun: Parçalı bulutlu 28
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 37
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