Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı yapıldı! Erzurum, Kars, İstanbul, Rize, Trabzon hava durumu Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı yapıldı Meteorolojiden yaapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.

Haber Merkezi 10 Temmuz 2020, 09:04 Son Güncelleme: 10 Temmuz 2020, 09:12 İHA