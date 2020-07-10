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ERZURUM

Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı yapıldı! Erzurum, Kars, İstanbul, Rize, Trabzon hava durumu

Meteorolojiden 17 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yaapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 10 Temmuz hava durumu tahminleri...
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Az bulutlu ve açık 31
  • İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 38
  • Adana: Az bulutlu ve açık 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 37
  • Samsun: Parçalı bulutlu 28
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 37

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