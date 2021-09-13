Meteorolojiden 18 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa’nın güneyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Bolu’nun güneyi, Çankırı’nın batısı, Kastamonu’un güneyi ve doğusu, Sinop, Osmaniye, Hatay’ın batısı, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Konya’nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay’ın merkez ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

Parçalı ve az bulutlu 26 İzmir: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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