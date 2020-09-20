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Meteorolojiden 19 ile yağış uyarısı! Eskişehir, Trabzon, Ankara, İstanbul hava durumu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

  • Marmara'nın doğusu, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak göüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Bazı büyük illerde hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

  • İstanbul: Parçalı bulutlu 23 derece
  • Ankara: Parçalı bulutlu 27 derece
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28 derece
  • Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 33 derece
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece
  • Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 29 derece
  • Konya: Parçalı bulutlu 27 derece
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26 derece
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 derece
  • Gaziantep: Az bulutlu ve açık 33 derece

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