Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak göüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 kilometre/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Bazı büyük illerde hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

İstanbul: Parçalı bulutlu 23 derece

Parçalı bulutlu 23 derece Ankara: Parçalı bulutlu 27 derece

Parçalı bulutlu 27 derece İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28 derece

Parçalı ve az bulutlu 28 derece Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 33 derece

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 33 derece Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 29 derece

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 29 derece Konya: Parçalı bulutlu 27 derece

Parçalı bulutlu 27 derece Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26 derece

Parçalı ve az bulutlu 26 derece Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 derece

Az bulutlu ve açık 35 derece Gaziantep: Az bulutlu ve açık 33 derece

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