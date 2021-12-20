Gündem Meteorolojiden 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Sağanak yağmur ve kar bekleniyor
İSTANBUL

Meteorolojiden 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak yağmur ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 aralık hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre bugün Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte 20 Aralık pazartesi günü hava durumu raporu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteorolojiden 19 kente uyarı: 20 Aralık il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa çevreleri ile İzmir'in iç, Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Şırnak, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Manisa ve Afyonkarahisar çevreleri ile İzmir'in iç kesimlerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde (rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu

YOZGAT °C, 2°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 3°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde Kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzeydoğu, Batman'ın kuzey ve Siirt'in doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzeyinin yüksek kesimleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeydoğu kesimlerinde (Kulp) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 5°C

Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il merkezinde kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklin olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

Denizden çıktı sürücülere korku dolu anlar yaşattı
FOTOĞRAF 9
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Alanya’nın Avsallar ve İncekum mahallelerinde bugün öğle saatlerinde üst üste hortum çıktı.
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İncekum’da çekilen bir görüntüde ise, denizde saat 13.12 sıralarında oluşan devasa hortum cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Denizden bir anda kıyıya gürültülü bir şekilde yaklaşan hortum, D400 Karayolu’na doğru ilerledi.
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Araçlara çok yakın kısımdan geçen hortum bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı sürücüler hortumu görünce araçlarını durdurdu. Bir sürücü hemen önünden geçen hortumu gülerek karşılarken, bazılarıysa korku dolu anlar yaşadı.
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Bir araçtaki vatandaş, hortum sırasında aracı hareket ettiren sürücüye, “Gitme dur gitme. Arabanın önünden geçti gitti” diye seslendi. Dağlık alana doğru ilerleyen hortum, ardından gözden kayboldu.
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Öte yandan hortumun denizden kıyıya gelişi ve ardından karayoluna ilerlemesi, İncekum Plajı’ndaki işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir anda denizde belirlen hortumun, hızını arttırarak kıyıya gelmesi ve ardından karayoluna çıkışı yer alıyor.
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Sürücülere korku dolu anlar yaşatan hortum güvenlik kamerasında
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Sürücülere korku dolu anlar yaşatan hortum güvenlik kamerasında
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Denizden çıktı sürücülere korku dolu anlar yaşattı
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizden çıkıp karayoluna ilerleyen ve sürücülere korku dolu anlar yaşatan hortum, plajdaki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Burası Uludağ değil Muğla: Vatandaşlar kar yağan bölgelere akın etti
FOTOĞRAF 10
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Muğla’nın Menteşe ilçesinin bin 300 rakımlı Yılanlı dağında kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı.
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Kar yağışının ardından hafta sonu tatilini değerlendiren vatandaşlar, Yılanlı dağı eteklerine akın etti.
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Yılanlı dağının eteklerinden zirvesine kadar araç yoğunluğu yaşanırken, mangalını kapan kar üzerinde mangal yapmanın keyfini yaşadı.
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. Karlı bölgede masa sandalyesi ile gelen vatandaşlar çocukları ile kartopu oynarken, kardan adam yaparak Muğla’ya yağan ilk yoğun kar yağışını aileleri ile birlikte değerlendirdi.
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Mevsimin ilk kar yağışı sonrası ailecek geldiklerini belirten vatandaş, “Muğla’ya bu sezonun ilk kar yağışı Ailemizle birlikte geldik ve kartopu oynuyoruz. Güzel bir gün geçiriyoruz burada” dedi.
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Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla
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Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla
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Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla
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Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla
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Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla
Burası Uludağ değil Muğla: Vatandaşlar kar yağan bölgelere akın etti
Muğla'nın Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi ile vatandaşlar kar yağan bölgelere akın etti.


19 ile sarı veturuncu kodlu uyarı

19 ile sarı ve
turuncu kodlu uyarı

Sağanak yağış ve kuvvetli kar bekleniyor.
20 dönümaraziye el koyacak

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