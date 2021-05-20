Gündem Meteorolojiden 2 bölgeye yarın için kuvvetli fırtına uyarısı
ANTALYA

Meteorolojiden 2 bölgeye yarın için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 2 bölgeye fırtına uyarısı! Aydın, Antalya, Isparta, Eskişehir, Ankara hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) bölgeleri ile Aydın, Antalya, Isparta, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden İstanbul ve 7 ile kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve 7 ile kuvvetli yağış uyarısı

Kuvvetli fırtına bekleniyor

Rüzgarın, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 kilometre/saat), Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında ise güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

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