Meteorolojiden 20 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32 Ankara: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 32

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 32 İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Az bulutlu ve açık 35 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Parçalı ve az bulutlu 33 Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 34 Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Az bulutlu ve açık 31 Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28 Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Parçalı ve az bulutlu 29 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Az bulutlu ve açık 41 Gaziantep: Az bulutlu ve açık 37

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