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İSTANBUL

Meteorolojiden ​20 ile yağış uyarısı! İstanbul, Kırıklareli, Sakarya, Yalova, Kars, Kocaeli hava durumu

Meteorolojiden 20 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden yapılan uyarıya göre İstanbul'da bugün yağış bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan uyarıya göre İstanbul'da bugün yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32
  • Ankara: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde parçalı bulutlu 32
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 35
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
  • Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 34
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 31
  • Samsun: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 28
  • Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
  • Gaziantep: Az bulutlu ve açık 37

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