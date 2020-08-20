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İSTANBUL

Meteorolojiden 21 ile uyarı! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Rize hava durumu

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 20 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak?

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 32
  • Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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