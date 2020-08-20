Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: İstanbul ve 20 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Batı Karadeniz Bölgesinin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Az bulutlu ve açık 32 Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Parçalı ve az bulutlu 31 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ