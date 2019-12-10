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ANTALYA

Meteorolojiden 21 ile yağış uyarısı yapıldı! Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay hava durumu

Meteorolojiden 21 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.


  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli 6
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 13
  • İzmir: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 15
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 17
  • Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
  • Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli 1
  • Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu 6

Tüm illerde hava durumu için tıklayınız

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