Meteorolojiden 23 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Çorum çevreleri, Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra (saat 12.00-20.00 arası) etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri), İç Anadolu’nun batısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı çevreleri, Konya'nın güney ve batısı) ile Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusuna uyarı yapıldı

Diğer bir uyarıda ise, bugün öğleden sonra (saat 13.00-20.00) etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa çevreleri ve Yalova'nın doğusu) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri de uyarıldı

Öte yandan bugün öğleden sonra (saat 12.30-20.00) etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa'nın doğusu), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinde) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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