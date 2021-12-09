Gündem Meteorolojiden 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı Rüzgarın hızı 100 kilometreyi bulacak
İZMİR

Meteorolojiden 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi bulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi. Üç ile turuncu, 21 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Meteorolojiden 24 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Rüzgarın hızı 100 kilometreyi bulacak
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ayrıca fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

İL İL HAVA DURUMU

Üç ile turuncu, 21 ile sarı kodlu uyarı

İzmir, Muğla, Aydın'a turuncu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya'ya da sarı kodlu uyarı yapıldı.

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:

  • Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
  • Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
  • Turuncu: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
  • Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
350 polisle şafak baskını

350 polisle şafak baskını

​Kayseri'deki operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.
Kanadada skandal karar

Kanada'da skandal karar

​Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi.
Somaliye ilk Bayraktar TB2 sevkiyatı

​Ekim ayında işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

​Sadece kara ve havayolu ihracatında değil, “bavul ticareti”nde de rekor kırılıyor.

​Kuzey Irak ve Suriye'den gelen şehit haberleri ciğerimizi dağladı.

​Hırsızlardan biri yatakta ikisi çatıda yakalandı.

Bahçede üzeri çıplak halde yeni doğmuş bebek bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.