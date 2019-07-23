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İSTANBUL

Meteorolojiden 24 ile yağış uyarısı! İstanbul, Artvin, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Edirne hava durumu

Meteorolojiden 24 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul'a yarın için yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul'a yarın için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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