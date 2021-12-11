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Meteorolojiden 25 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerinde 25 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meteorolojiden 25 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! İzmir, Antalya, İstanbul, Muğla, Sakarya hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

25 ile kodlu uyarı

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova'ya sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • İSTANBUL °C, 17°C
  • Parçalı ve çok bulutlu
  • ANKARA °C, 13°C
  • Parçalı yer yer çok bulutlu
  • İZMİR °C, 19°C
  • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • BURSA °C, 19°C
  • ADANA °C, 19°C
  • Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 18°C
  • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN °C, 19°C
  • Parçalı bulutlu
  • TRABZON °C, 18°C
  • Parçalı ve az bulutlu
  • ERZURUM °C, 7°C
  • Parçalı ve az bulutlu
  • DİYARBAKIR °C, 13°C
  • Az bulutlu ve açık
  • MeteoUyarı uygulamasında kullanılan sarı kodun anlamı şöyle:
  • Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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