Meteorolojiden 13 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Elazığ ve Bingöl ile Sivas'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
- Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
- İzmir: Az bulutlu ve açık 31
- Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
- Adana: Parçalı ve çok bulutlu 34
- Antalya: Az bulutlu 31
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
- Diyarbakır: Parçalı bulutlu 31
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