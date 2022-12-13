Meteorolojiden 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Bugün akşam saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'da güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde yarın sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hatay'da ise yarın başlayacağı tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor

Öte yandan, bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de beklenen sağanağın, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

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İç Anadolu Bölgesi'nde yarın beklenen sağanağın ise Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Yozgat çevreleri ile Konya'nın kuzeyi, Ankara'nın güney ve doğusunda akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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