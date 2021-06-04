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ANKARA

Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Denizlerde ise Orta Karadeniz ile Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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