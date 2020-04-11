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İSTANBUL

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlemeye göre Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. 3 bölge dışında yurt genelinde hava parçalı bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyredecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İZMİR: 23, Az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 22, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 23, Az bulutlu.

HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 18, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

KONYA: 16, Az bulutlu.

SİVAS: 15, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 16, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

SAMSUN: 15, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.

ERZURUM: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 9, Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 17, Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu.

VAN: 10, Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul’da böylesi görülmedi: Yasak sonrası yollar boş kaldı
FOTOĞRAF 9
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Dün akşam saatlerinde Türkiye’deki 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 12 Nisan saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00’e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.
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Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi.
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Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi.
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Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.
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Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
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Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
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Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
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Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
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Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.
İstanbul’da böylesi görülmedi: Yasak sonrası yollar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurdu. Bakanlık, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak işyeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul'daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü
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