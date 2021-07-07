Gündem Meteorolojiden 3 bölgeye sağanak uyarısı
ANKARA

Meteorolojiden 3 bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 3 bölgeye sağanak uyarısı
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Artvin çevreleri ile Isparta'nın doğu, Konya'nın batı, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde ise Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

İl il hava durumu tahminleri açıklayınız

Abone Ol Google News
Altı ayda40 milyonu aştı

Altı ayda
40 milyonu aştı

​Havayolu ulaşımı korona dinlemedi.
10 dakikayla 39 bin lira zarardan kurtuldu

10 dakikayla
39 bin lira zarardan kurtuldu

Satın alacağı araç noterdeyken alev aldı.
İnceyi alkışladı görevden alındı: CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçakı affetmedi

​Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, mahkemeye sevk edildi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.

26 bin liralık adisyon

26 bin liralık adisyon

Su ve Türk kahvesi 40, peynirli sandviç 140 lira.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.