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ANKARA

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı: Trabzon, Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

  • Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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