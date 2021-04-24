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ERZURUM

Meteorolojiden 3 il için toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden 3 il için toz taşınımı uyarısı

Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da yarından itibaren iki gün etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı. 26 Nisan gece saatlerine kadar etkili olması öngörülen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağışlara karşı tedbirli olunması istendi.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden 3 il için toz taşınımı uyarısı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da, Suriye üzerinden güneyli yüksek seviye rüzgarlarla birlikte toz taşınımı bekleniyor.

26 Nisan gece saatlerine kadar etkili olması öngörülen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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