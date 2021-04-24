Meteorolojiden 3 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da, Suriye üzerinden güneyli yüksek seviye rüzgarlarla birlikte toz taşınımı bekleniyor.

26 Nisan gece saatlerine kadar etkili olması öngörülen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.