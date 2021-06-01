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TRABZON

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerinde Doğu Karadeniz için uyarı yapıldı. Yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden 3 ile kuvvetli yağış uyarısı! Trabzon, Rize, Artvin hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu değerlendirmelerine göre, 2 Haziran Çarşamba (yarın) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İl il hava durumu için tıklayınız

Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.
Meteorolojinin yarın için hava durumu tahmin haritası.


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