Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu değerlendirmelerine göre, 2 Haziran Çarşamba (yarın) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.
Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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