Gündem Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı yapıldı
RİZE

Meteorolojiden Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon için kar uyarısı

Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı yapıldı

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle ani sel, tipi, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu (Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Çanakçı, Doğankent ve Güce) ve Trabzon'un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Tonya) kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışına dikkat!

  • Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölgedeki illerde meydana gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle ani sel, tipi, su baskını, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Kritik ziyaret

Kritik ziyaret

​Serrac'ı yarın Erdoğan kabul edecek.
4 il için kar uyarısı

4 il için kar uyarısı

​Ani sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması istendi.
100 belediye AK Partiye geçecek

100 belediye
AK Parti'ye geçecek

AK Partili Turan, katılımların detaylarını açıkladı.
İslam düşmanları <br>yine saldırdı

İslam düşmanları
yine saldırdı

​Saldırganlar camiye, 22 saniyede 27 taş attı.
Uluslararası soruşturma istedi

Uluslararası soruşturma istedi

​Johnson, liderlere de çağrıda bulundu.
Süleymani havaya uçuracaktı

Süleymani havaya uçuracaktı

​Donald Trump: Süleymani, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alacaktı.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.

İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem

Silivri açıklarında 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haberi aldığımda ölmek istedim

Haberi aldığımda ölmek istedim

​İran Hava Kuvvetleri Komutanı Hacızade düşürülen uçak hakkında konuştu.
Libya'ya<br>ateşkes çağrısı

Libya'ya
ateşkes çağrısı

​Bakan Çavuşoğlu, Ganalı mevkidaşı ile soruları yanıtladı.
Kıbrıs'ta<br>su problemi yok

Kıbrıs'ta
su problemi yok

Kıbrıs isale hattında kırılma yok, kopukluk var.
İran: Uçağı 'cruise füzesi' sandık

İran: Uçağı 'cruise füzesi' sandık

Cumhurbaşkanı Ruhani: Büyük trajedi, affedilemez bir hata.
Paranın değiştiremediği futbolcu

Paranın değiştiremediği futbolcu

​Liverpool'un yıldızı Mane yaşantısıyla örnek oluyor.
Hamaney'in Twitter hesabı askıya alındı

Hamaney'in Twitter hesabı askıya alındı

​Hesabın askıya alınması uçak açıklamasından sonra geldi.
İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası

İran, Rus füzesiyle vurdu iddiası

​Tahran uçağın düşüş nedenini bugün açıklayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.