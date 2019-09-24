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İZMİR MUĞLA

Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı! İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Ankara, Bolu hava durumu

Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi AA IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.


Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı, ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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