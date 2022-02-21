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ANKARA

Meteorolojiden 40 ile yağış uyarısı

Meteorolojini son hava durumu tahminlerine göre, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden 40 ile uyarı! Bursa, Konya, Kayseri, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır
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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 3
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 15

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