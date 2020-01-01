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44 ile yağış uyarısı yapıldı​! Muğla, Konya, Burdur, Hatay, Balıkesir, İstanbul hava durumu

Meteorolojiden 44 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
  • İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 10
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16
  • Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
  • Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 11
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 11

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