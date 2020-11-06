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Gündem Meteoroloji son tahminlerini açıkladı 45 ilde yağış bekleniyor
İSTANBUL

Meteorolojiden 45 ile uyarı yapıldı! İstanbul, Hatay, Ordu, ​Rize, Trabzon hava durumu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: 45 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara’nın Doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Van’ın güneyinin, Şırnak ve Hakkari’nin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Ordu, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın Doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Van’ın güneyinin, Şırnak ve Hakkari’nin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz, Ordu, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2)olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) yağışların yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun güneybatısı ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 18
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
  • İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 22
  • Adana: Parçalı bulutlu 26
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
  • Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 18
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah ilk saatlerde karla karışık yağmurlu 8
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

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Bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmura önlem alırken bazıları da çantalarını başlarına tutarak yürümeyi tercih etti.
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Yağmurda ıslanmak istemeyenler koşarak saçak altlarına sığındı.
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