Gündem 5 ile kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
KAYSERİ

5 ile kuvvetli rüzgar uyarısı! Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat hava durumu

5 ile kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün ve yarın Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta saatteki hızı 50 ila 80 kilometre arasında poyraz, kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

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