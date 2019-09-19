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İSTANBUL

Meteorolojiden 5 ile yağış uyarısı! İstanbul, Rize, Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun hava durumu

Meteorolojiden 5 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Marmara ve Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • İstanbul: Parçalı bulutlu 26
  • Ankara: Az bulutlu 29
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 29
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29
  • Adana: Az bulutlu 35
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 30
  • Konya: Az bulutlu ve açık 29
  • Samsun: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25
  • Trabzon: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
  • Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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