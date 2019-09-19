Meteorolojiden 5 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

Parçalı bulutlu 26 Ankara: Az bulutlu 29

Az bulutlu 29 İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Az bulutlu ve açık 29 Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29

Parçalı ve az bulutlu 29 Adana: Az bulutlu 35

Az bulutlu 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Az bulutlu ve açık 30 Konya: Az bulutlu ve açık 29

Az bulutlu ve açık 29 Samsun: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25 Trabzon: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26 Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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