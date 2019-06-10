Meteorolojiden 53 ile yağış uyarısı! Bursa, Trabzon, Kocaeli, Ankara, Sivas, Erzurum hava durumu
Meteorolojiden 53 ile yağış uyarısı
Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın güney ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın güney ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları biraz azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 32
Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Bursa: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
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Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Kuvvetli yağışların görüleceği bir haftaya giriyoruz
Bayram haftası boyunca yurdumuzun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, önümüzdeki hafta boyunca etki alanını genişletmesi ve yurdun büyük bölümünde yer yer kuvvetli yağışlar meydana getirmesi bekleniyor.
Hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde görülecek olan yağışların, özellikle Marmara’nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için kısa süreli tahminlerimiz ve uyarılarımızın takip edilmesi önem arz etmektedir.