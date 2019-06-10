Meteorolojiden 53 ile yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Siirt hariç) ile Sinop, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın güney ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları biraz azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 32

Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

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Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 36

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FOTOĞRAF 11 Kastamonu, dolu yağışının etkisi altına girdi. Yaklaşık 12 saattir etkili olan dolu yağışı Kastamonu'da hayatı durma noktasına getirirken, birçok evde, araçta, ekili arazilerde ve iş yerlerinde de zarara neden oldu. İlk olarak dolu yağışı saat 15.00 sıralarında Araç ve İhsangazi ilçelerinde etkili oldu. Ardından dolu yağışı Çatalzeytin, Abana ve Bozkurt ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Çatalzeytin ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Bozkurt ilçesinde de bir süre etkili olan dolu yağışı nedeniyle hem Çatalzeytin hem de Bozkurt ilçelerinde birçok iş yerinde, araçta, evde ve ekili arazide zarar oluştu. İş yerleriyle evleri su basarken belediye ekipleri, suyu tahliye etmek için mücadele ediyor. Buranın ardından dolu yağışı Devrekani-Çatalzeytin karayolu üzerinde bulunan Yaralıgöz mevksinde kendisini gösterdi. Yerler şiddetini gösteren dolu yağışına yolda yakalananlar, ağaçların altına girerek saklanmaya çalıştı. Daha sonra dolu yağışı Azdavay ilçesinde görüldü. Azdavay'ın köylerinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için benzin istasyonları ile kapalı alanları doldururken, bazıları ise halı ile araçlarını korumaya çalıştı. Burada da yağan dolu yağışı bir süre sonra Seydiler ilçesinde de etkili oldu. Seydiler'de yaklaşık bir saat etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar ve tarlalar beyaza büründü. Sağanak yağışla birlikte yağan dolu nedeniyle çok sayıda iş yerini ve evleri su bastı. Ayrıca Seydiler'de ekili arazilerle araçlarda da büyük zararlar oluştu. Dolu yağışının yerini sağanak yağışa bırakması üzerine belediye ekipleri, su altında kalan iş yerlerindeki ve evlerdeki suları tahliye etmek için mücadele ediyor. Dolu yağışı nedeniyle paniğe kapılan hafif ticari aracın sürücüsü de, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada 1'i çocuk üç kişi yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Gecenin ilerleyen saatlerinde de dolu yağışı sağanakla birlikte Küre ve İnebolu ilçelerinde etkili oldu. Gök gürültülü sağanakla birlikte dolu da yağdı. Halen yerler Küre ve İnebolu'da devam eden sağanakla birlikte dolu yağışı da il genelinde büyük paniğe yol açtı. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, il genelinde sağanak yağışların yer yer ve aralıklarla gün dönümüne yani 21 Haziran tarihine kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Meteoroloji, özellikle ikindi saatlerinden sonra vatandaşların dolu yağışına karşı tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, Kastamonu’da geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen dolu yağışında 20 binden fazla araç hasar görürken, çok sayıda ev ve iş yerinin cepheleri ile camları da zarar görmüştü. Ayrıca ekili arazilerdeki ürünlerde kullanılamaz hale gelmişti. Kastamonu’ya 12 saattir dolu yağıyor Kastamonu'da yaklaşık 12 saattir dolu yağışı etkili oluyor. Halen İnebolu ve Küre ilçelerinde yer yer sağanak şeklinde yağan dolu yağışı nedeniyle birçok araç, ev, ekili arazi zarar gördü, iş yerlerini ve evleri de sular bastı.

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Kuvvetli yağışların görüleceği bir haftaya giriyoruz

Bayram haftası boyunca yurdumuzun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sıcak ve yağışlı havanın, önümüzdeki hafta boyunca etki alanını genişletmesi ve yurdun büyük bölümünde yer yer kuvvetli yağışlar meydana getirmesi bekleniyor.

Hafta boyunca Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde görülecek olan yağışların, özellikle Marmara’nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel dolu tahminleri için kısa süreli tahminlerimiz ve uyarılarımızın takip edilmesi önem arz etmektedir.