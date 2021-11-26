Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege’nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artacak

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

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Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zamanla Ege Bölgesi, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz Bölümünde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı 13

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı 13 İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakasından başlamak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 14

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakasından başlamak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 14 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Parçalı, yer yer çok bulutlu 21 Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 Samsun: Parçalı bulutlu 17

Parçalı bulutlu 17 Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

Parçalı, yer yer çok bulutlu 14 Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

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