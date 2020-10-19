​Meteorolojiden 57 ile uyarı! İstanbul, Ankara, Trabzon, Erzurum, İzmir, Bursa hava durumu Meteorolojiden yarın için 57 ile yağış uyarısı yapıldı Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Kırklareli, Çanakkale, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Haber Merkezi 19 Ekim 2020, 17:48 Son Güncelleme: 19 Ekim 2020, 17:56 AA