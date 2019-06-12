Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya’nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 24

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Bursa: Çok bulutlu, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

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FOTOĞRAF 5 Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu yağışıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İlçeye bağlı Bezirhane mahallesinde etkili olan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri tarım arazilerine de zarar verdi. Dolu taneleri nedeniyle bir leylek de kanadından yaralandı. Dolu taneleri nedeniyle bir leylek de kanadından yaralandı. Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Ankara'da ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi, bir leylek de kanadından yaralandı.

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