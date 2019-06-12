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Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı! İstanbul, Trabzon, Antalya, Ankara, İzmir, Ankara hava durumu

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya'nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak IHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Antalya’nın batı kıyıları, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 24
İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Bursa: Çok bulutlu, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ve batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı çok bulutlu 26
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

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