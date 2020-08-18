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Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı: 18 Ağustos il il hava durumu

Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu verilerini paylaşarak 6 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İl il yayınlanan hava durumu raporunda Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

6 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Tokyo'da aşırı sıcaklar yüzünde bir haftada 27 kişi öldü
FOTOĞRAF 7
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Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 27 kişi hayatını kaybetti.
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Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.
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Buna göre, son bir haftada yaşları 50 ila 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması sebebiyle öldü.
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Ölümlerin yüzde 70’inin 70 yaş üzeri olduğu, 26’sının ev içinde meydana geldiği, ölenlerin 23’ünün havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı kaydedildi.
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Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı Tokyo metropolünde, sağlık uzmanları, havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor.
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Ağustos başından beri Tokyo'da hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.
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Tokyo'da aşırı sıcaklar yüzünde bir haftada 27 kişi öldü
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek sıcaklıklar can alıyor. Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu tarafından açıklanan son rakamlara göre kent genelinde son bir hafta içerisinde yüksek sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.

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6 il için
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​Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaştı..
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