Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı: 18 Ağustos il il hava durumu
Meteorolojiden 6 il için sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu verilerini paylaşarak 6 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İl il yayınlanan hava durumu raporunda Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
6 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.