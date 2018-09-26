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Bugün hava durumu nasıl olacak

Meteoroloji'den 6 ile sel ve fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin uyardığı illerde bugün hava durumu yağmurlu olacak.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşlar sel ve fırtına konusunda uyarıldı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşlar sel ve fırtına konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgenin doğusu (İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'da fırtına (50-80 km/sa) şeklinde rüzgar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

  • İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
  • İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferleri ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferleri yapılmayacak.
  • BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise, 07.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

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