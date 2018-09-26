Bugün hava durumu nasıl olacak Meteoroloji'den 6 ile sel ve fırtına uyarısı Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin uyardığı illerde bugün hava durumu yağmurlu olacak.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 09:30 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 09:38 AA