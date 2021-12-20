Meteorolojiden 6 ile yoğun kar uyarısı: Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de etkisini arttırması beklenen yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların 21 Aralık Salı günü sıcaklık düşüşü ile birlikte kıyı kesimlerde de kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Bölgede yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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