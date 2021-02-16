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Meteorolojiden 60 ile kar uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya hava durumu

Meteoroloji açıkladı: 60 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 16 Şubat için hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.
  • Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz’de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı eksi 3
  • İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
  • İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 5
  • Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14
  • Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
  • Samsun: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 2
  • Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
  • Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 16

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