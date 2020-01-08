Gündem Meteorolojiden 65 ile yağış uyarısı yapıldı
ANKARA İSTANBUL

Meteorolojiden 65 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu 5
  • İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9
  • Adana: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12
  • Antalya: Genellikle parçalı, sabah ilk saatlerde çok bulutlu 17
  • Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10
  • Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12
  • Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 0
  • Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6

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